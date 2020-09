Matuidi, debutto col botto a Miami. Subito migliore in campo (Di lunedì 7 settembre 2020) Buona la prima, anzi buonissima. Blaise Matuidi si gode un debutto con i fiocchi in Mls, peccato solo per il risultato che lascia un pizzico di amaro in bocca all'Inter Miami, bloccato sullo 0-0 da ... Leggi su gazzetta

L'Inter Miami pareggia 0-0 contro Nashville, ma l'esordio di Blaise Matuidi è un successo: l'ex bianconero viene votato migliore in campo dai tifosi. L'avventura è iniziata. Blaise Matuidi ha vestito ...

Rabiot: ritorno esaltante nella Francia, buone notizie per Pirlo

Adrien Rabiot è stato sicuramente uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo in assoluto ieri sera in Svezia-Francia. Al debutto in Nations League, i campioni del mondo in carica sono usci ...

