Juventus U23 | colpo in prospettiva | visite terminate per Barbieri

Il mercato della Juventus infervora anche per il settore giovanile: nella mattinata di oggi il talentuoso terzino classe 2002 Tommaso Barbieri, in arrivo dal Novara, ha sostenuto le visite mediche di rito al J Medical. Si aggregherà all'Under 23 di mister Zauli, con il quale affronterà il campionato di Serie C, nel quale ha già collezionato 15 presenze con la formazione di Novara. È un colpo che dimostra come il focus anche sul settore giovanile stia diventando di primaria importanza, nel tentativo di poter arrivare ad emulare i modelli di academy che nel resto d'Europa sono prassi, e che hanno prodotto per i grandi club talenti cristallini pronti formati in casa.

