Jamal Khashoggi, 20 anni di carcere per cinque killer. La fidanzata del reporter: “Una farsa”. Onu: “Parodia di giustizia” (Di lunedì 7 settembre 2020) cinque persone sono state condannate in via definitiva a 20 anni di prigione, mentre le pene per altri tre imputati variano dai 7 ai 10 anni. È quanto ha deciso il tribunale di Riyad, secondo quanto riferisce al-Arabiya che cita la procura locale, nei confronti degli otto imputati per l’omicidio del giornalista dissidente saudita, Jamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre 2018 dopo essersi recato nel consolato del Regno, a Istanbul. Dalle Nazioni Unite, però, la sentenza non viene accolta positivamente: “Questi verdetti non hanno alcuna legittimità legale o moralele”, ha commentato la responsabile per le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, che su Twitter parla di “parodia di giustizia”. La fidanzata del ... Leggi su ilfattoquotidiano

