Inter, brilla la stella di Esposito: “Lukaku mi ha dato tanti consigli, ma il mio esempio è un altro compagno…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Un presente importante, un futuro radioso. Sebastiano Esposito studia per diventare grande, denotando progressi costanti e significativi.Il giovane attaccante dell'Inter e della Nazionale azzurra Under 21 sta positivamente impressionando media, pubblico e addetti ai lavori. Umiltà e voglia di apprendere da campioni e compagni più esperti, ma anche coraggio e personalità ogni qualvolta Conte lo chiama in causa consentendogli di giocare le sue carte. Fiuto del gol, doti tecniche di rilievo, ampi margini di miglioramento e buona struttura sul piano agonistico e caratteriale. Il percorso verso il completamento del suo processo di maturazione calcistica è già tracciato e potrebbe schiudergli orizzonti davvero rosei: tocca al ragazzo percorrerlo al massimo dell'intensità, con entusiasmo e raziocinio, ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Inter, brilla la stella di Esposito: 'Lukaku mi ha dato tanti consigli, ma il mio esempio è un altro compagno...'… - passione_inter : Inter, finalmente Sensi! Brilla in Nazionale e allontana Brozovic da Milano: sarà lui il regista di Conte? -… - SciabolataFFP : Barella al Cagliari è passato dalla Primavera alla prima squadra e ora brilla all’Inter,non è un caso,e poi Bastoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter brilla Inter, brilla la stella di Esposito: “Lukaku mi ha dato tanti consigli, ma il mio esempio è un altro compagno…” Mediagol.it A Venezia il turismo di massa monopolizza anche le elezioni

Sotto il sole velato di fine estate, sul lungomare del Lido di Venezia sembra brillare perfino l’opaco fucsia delle impatiens, una pianta che chiamano anche “canna di vetro”. Sono nella grande aiuola ...

Venezia, i dolori della giovane Marx

In sala dal 17 settembre, e in concorso alla Mostra di Venezia, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli porta al cinema con piglio rockettaro la vita di Eleanor Marx, la più brillante e infelice delle figli ...

Sotto il sole velato di fine estate, sul lungomare del Lido di Venezia sembra brillare perfino l’opaco fucsia delle impatiens, una pianta che chiamano anche “canna di vetro”. Sono nella grande aiuola ...In sala dal 17 settembre, e in concorso alla Mostra di Venezia, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli porta al cinema con piglio rockettaro la vita di Eleanor Marx, la più brillante e infelice delle figli ...