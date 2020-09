Incidenti in montagna week end di interventi per il soccorso alpino (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Aquila - Due alpinisti originari di Bari di 31 e 32 anni, si stavano arrampicando sul Corno Grande, sulla Via Diretta Allesandri, nota agli alpinisti come “Paretone” quando a quota 2.600 metri, lungo il terzo pilastro ad un 31enne, il primo di cordata, si è staccata una presa ed è precipitato lungo la ripida parete rocciosa per 20 metri. Ad arrestare la sua corsa e a salvargli la vita la presenza di altre prese lungo la parere rocciosa di 1.500 metri, a cui l'escursionista si è aggrappato e l’intervento del suo amico, che ha retto la corda e ha allertato il soccorso alpino e Speleologico d’Abruzzo. Intervenute subito due squadre di terra a bordo di due elicotteri del 118, decollati uno da L’Aquila e l’altro da Pescara. Particolarmente difficoltoso il recupero dei due alpinisti pugliesi da parte ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Un weekend senza sosta per il Soccorso Alpino e Speleologico quello appena trascorso. Molteplici gli interventi delicati che hanno visto impegnate squadre di terra ed elisoccorso su Alpi e Appennino.

Incidente durante l'addestramento, muore soccorritore

Si chiamava Sergio Francese e aveva 55 anni il soccorritore morto durante un addestramento sulle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti. L'uomo, appuntato scelto appartenente alla Stazione Sagf di Corti ...

Un weekend senza sosta per il Soccorso Alpino e Speleologico quello appena trascorso. Molteplici gli interventi delicati che hanno visto impegnate squadre di terra ed elisoccorso su Alpi e Appennino. Si chiamava Sergio Francese e aveva 55 anni il soccorritore morto durante un addestramento sulle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti. L'uomo, appuntato scelto appartenente alla Stazione Sagf di Corti ...