I pediatri smontano una fake news: 'Le mascherine non sono dannose ma utili ai bambini' (Di lunedì 7 settembre 2020) Archiviamo un altro cavallo di battaglia dei no-mask e negazionisti in genere: la mascherina non fa male ai bambini. Indossarla "non solo non è dannoso, ma può anche rivelarsi utile. La cosa ... Leggi su globalist

A fugare i tanti dubbi e i timori dei genitori in vista della ripresa della scuola è la Società italiana di pediatria (Sip), in un approfondimento su 'Dottore, ma è vero che...?', il portale ...

La mascherina non fa male ai bambini. Indossarla "non solo non è dannoso, ma può anche rivelarsi utile. La cosa importante è insegnare a usarla nel modo corretto, soprattutto ai più piccoli: non tocca ...

A fugare i tanti dubbi e i timori dei genitori in vista della ripresa della scuola è la Società italiana di pediatria (Sip), in un approfondimento su 'Dottore, ma è vero che...?', il portale ...