Enzo e Pamela, presunta aggressione censurata a Uomini e Donne, lui: “Mi ha messo le mani al collo” (FOTO) (Di lunedì 7 settembre 2020) In questi giorni è in atto una vera e propria guerriglia social tra Enzo Capo e la sua ex Pamela barretta, l’uomo è arrivato addirittura a parlare di una presunta aggressione verificatasi a Uomini e Donne. nel caso specifico, pare che nella puntata del 17 maggio i due abbiano avuto un diverbio davvero parecchio acceso. La situazione sarebbe degenerata così tanto al punto da risultare necessaria una doverosa censura da parte della produzione della trasmissione. Le accuse sono state molto gravi, sta di fatto che due si sono rivolti a vie legali per risolvere la questione. L’aggressione raccontata da Enzo Un po’ di ore fa sul profilo di Enzo sono apparse delle Instagram Stories parecchio ... Leggi su kontrokultura

KPerryFirstLove : Ma quindi domani dovremmo sopportare di nuovo Pamela ed Enzo? A me piace anche Pamela, ma bastaaaaa #uominiedonne - lasara_81 : Se vi siete persi cosa è successo fra Pamela ed Enzo, leggete qui #uominiedonne - sigulino : @Ri_Ghetto Eh! Ma inizieranno con le beghe dei due del trono cciovani, poi con quelle di Enzo e Pamela ... per cui… - marta01114300 : @BlogUomini Pamela mi è scaduta peggio di Ida e lei che inizia con attaccare Enzo poi anche con Stefano la storia n… - BlogUomini : Enzo Capo e Pamela Barretta la sfida finisce per le vie legali. Le ultime accuse reciproche. -