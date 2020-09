Djokovic squalificato, prima volta in 140 anni di Us Open. L’ultimo episodio buio nel 2020 di ‘Nole’, tra contagio e polemiche sul Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) La prima volta in centoquaranta anni di Us Open. La squalifica del numero uno del mondo, Novak Djokovic, passerà alla storia come uno degli episodi più sorprendenti nella storia del tennis. Un incidente grave quanto sfortunato che consentirà al circuito di avere un nuovo campione Major, sei anni dopo il successo di Cilic proprio a New York. A meno che ad alzare il trofeo non sia Felix Auger-Aliassime (classe 2000), sarà il primo titolo per un giocatore nato negli anni ’90. Questa esclusione rappresenta una macchia che difficilmente verrà cancellata nella carriera del serbo, andando a minare ancora di più una popolarità già molto debole di suo. Sopratutto se paragonata a quella di Roger Federer e Rafael ... Leggi su ilfattoquotidiano

