Colpo Everton | Ancelotti sorride | ufficiale l’acquisto di James Rodriguez

Carlo Ancelotti può gongolare. Dopo averci provato invano nella scorsa estate, da tecnico del Napoli, finalmente avrà a disposizione dalla prossima stagione James Rodriguez. L'allenatore emiliano aveva già avuto ai suoi ordini l'estroso attaccante colombiano ai tempi del Real Madrid nel 2014/15, subito dopo l'ottima avventura del bomber ai Mondiali in Brasile. Da allora i due si erano mandati segnali di stima reciproca, ma non avevano incrociato la loro strada.caption id="attachment 857127" align="alignnone" width="1024" James Rodriguez (getty images)/captionFORMULADunque James saluta il Real Madrid e sceglie l'Everton. Per lui contratto biennale con opzione per una terza stagione con la maglia del club inglese che ora muove un importante passo in ...

