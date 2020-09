Colleferro, 21enne interviene per difendere un amico: massacrato a morte dal branco (Di lunedì 7 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte, 21enne italo-capoverdiano è morto dopo essere stato massacrato di botte nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione, Willy era intervenuto per sedare una rissa in cui era coinvolto un amico. Nel tentativo di sedare gli animi Willy è poi divenuto l’oggetto su cui si è trasferita la violenza del branco. I quattro aggressori si sono accaniti sul ragazzo massacrandolo di botte e scappando subito dopo a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Un pestaggio opera di un gruppo di coetanei, già noti alle forze dell’ordine e residenti nella vicina Artena. Willy, figlio di una coppia di capoverdiani trasferitasi molti anni fa a Paliano e impegnata in una locale azienda agricola, era ... Leggi su tpi

