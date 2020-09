Arianna David, paura per i figli in Sardegna: “Una situazione infernale” (Di lunedì 7 settembre 2020) Come molti altri personaggi dello spettacolo italiano, anche la famiglia di Arianna David ha trovato negli anni il proprio ritrovo fisso nel periodo vacanziero nelle coste della Sardegna. E come molti altri, l’affezione per l’isola mediterranea si è rivelata una piccola trappola, quando a partire da ferragosto le notizie di una serie di contagi nell’area della Costa Smeralda hanno visto il ricovero di diversi habituè dell’area. Tanto è bastato per far scattare l’allarme nella conduttrice, che ha dunque insistito per assicurare un tampone ai suoi due figli. Un’operazione infinitamente più complessa del previsto, come rivelato infuriata a Mattina Cinque. La lotta di Arianna David per ottenere i tamponi al ritorno dalla ... Leggi su velvetgossip

La ex modella ha deciso di sottoporre se stessa e i suoi figli al tampone subito dopo il rientro dalla Sardegna dei due ragazzi, di 12 e 15 anni: «È stata un’odissea. Una volta arrivati in Toscana abb ...

