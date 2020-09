Zenga lancia una frecciata al Cagliari: “Meritavo di continuare. Invidio De Zerbi perché…” (Di domenica 6 settembre 2020) Walter Zenga ha vissuto una breve ma intensa esperienza sulla panchina del Cagliari. Arrivato dopo l'esonero di Maran, l'ex portiere dell'Inter ha dovuto fronteggiare prima il lockdown e poi uno sprint finale di campionato a ritmi altissimi. Il suo impatto non è stato sicuramente dei migliori. In 13 partite sono arrivate 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, un ruolino di marcia che ha spinto Giulini a cambiare e chiamare Di Francesco.STOCCATA DI Zenga AL Cagliaricaption id="attachment 991855" align="alignnone" width="300" Zenga (Getty Images)/captionIntervistato dalla Gazzetta Dello Sport l'ex allenatore dei sardi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Un allenatore da invidiare? D’istinto dico Di Francesco: è al mio posto, a Cagliari, dove ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Zenga lancia una frecciata al Cagliari: 'Meritavo di continuare. Invidio De Zerbi perché...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga lancia

ItaSportPress

Un’avventura breve. Cinque mesi in riva al Poetto, con numeri non esaltanti: 13 punti in 12 partite, frutto di 3 vittorie e 4 pareggi. Un traghettatore durante la desolazione di fine stagione e nulla ...Vacanza in Sardegna, tampone al rientro ed esito che conferma il contagio da Covid-19. È il destino che accomuna, tra gli altri, anche showgirl, tronisti e personaggi più o meno famosi come Aida Yespi ...