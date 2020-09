Vittorio Sgarbi: “Silvio Berlusconi non vuole dare ai suoi nemici la soddisfazione di andarsene” (Di domenica 6 settembre 2020) “Berlusconi vive male il ricovero. Aveva fatto di tutto per evitare il contagio. Poi lotterà, come sempre. Siccome sa benissimo di avere molti nemici non vuole dar loro la soddisfazione di andarsene”. Così Vittorio Sgarbi in un’intervista a Repubblica, nella quale precisa inoltre di non avere teorie ”proprie” sul coronavirus, ma di rifarsi direttamente a quelle “dei professori Zangrillo, Clementi, Gismondi, Rigoli, che affermano che la letalità è ormai quasi azzerata. E Briatore, Zingaretti, Ascani e tantissimi altri ci dicono che dal Covid si guarisce. Mi chiedo allora perché bisogna annunciare a tutti che si è malati? Se uno contrae l’epatite C lo rivela al mondo?”. Quanto a Zangrillo, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

