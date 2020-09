Polemica Kulusevski, parla Ibrahimovic: «Persone incompetenti» (Di domenica 6 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha attaccato il c.t. della Svezia dopo la panchina di Kulusevski In soccorso di Dejan Kulusevski, che ha fatto partire la Polemica dopo la panchina prolungato di ieri durante Svezia-Francia, è arrivato anche Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha attaccato, sui propri social, il c.t. della Nazionale svedese Janne Andersson. «Che f****to scherzo. questa è un’altra prova. Persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che soffocano il calcio svedese». Vilket jävla skämt.Ytterligare ett bevis.Inkompetenta Personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Polemica Kulusevski

Calcio News 24

Anche lo stesso Andersson non ha voluto alimentare la polemica: "Non ci ho ancora parlato direttamente, ma se ha usato queste parole allora vuol dire che si sente realmente così - ha spiegato nel post ..."Sono scioccato". Dejan Kulusevski non ha preso affatto bene la panchina iniziale nella partita di Nations League della sua Svezia contro la Francia (1-0 per i campioni del mondo firmato Mbappé) e dop ...