Ma cosa ha fatto? Pazzesca squalifica di Djokovic: il serbo è fuori dagli Us Open (Di domenica 6 settembre 2020) Novak Djokovic è stato squalificato dagli Us Open di tennis in corso negli Stati Uniti. Djokovic durante gli ottavi di finale ha colpito una giudice di linea con una pallata. Sul punteggio di 5-5 nel primo set contro lo spagnolo Carreno Busta, il numero uno del mondo ha scagliato una pallina fuori dal campo colpendo al viso una giudice di linea che si è accasciata al suolo dolorante. Djokovic si è accorto subito di averla colpita, si è avvicinato chiedendo scusa e soccorrendola, ma tutto questo non gli ha evitato la squalifica a termine di regolamento e quindi la sconfitta contro lo spagnolo. Per il numero uno al mondo si tratta della prima sconfitta stagionale e perde la ...

Ultime Notizie dalla rete : cosa fatto Silvestri a Brescia ha fatto davvero «La cosa giusta» Giornale di Brescia Follia Djokovic: tira una pallata alla giudice di sedia ed è squalificato dallo US Open!

Un epilogo pazzesco per uno degli Slam che sembrava più scontati in assoluto. Novak Djokovic è stato squalificato dallo US Open a causa di una pallata inferta a una giudice di linea. Il tennista serbo ...

Marica Pellegrinelli: “Amo Eros Ramazzotti più di prima, è stato doloroso separarci”

Una storia importante, come nel testo di una delle canzoni di Eros Ramazzotti, che non è mai finita. Così Marica Pellegrinelli racconta al Corriere come si è trasformato il legame con il cantante, suo ...

