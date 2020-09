La figuraccia dei No Mask che in due non riescono a bruciare una mascherina (Di domenica 6 settembre 2020) “Mandate a fuoco quelle c..zo di mascherine!” Dopo aver minacciato di uccidere i medici che fanno i tamponi ai bambini per poi chiedere se ce n’è uno in piazza perché qualcuno si è sentito male ieri i no Mask della manifestazione a Roma hanno ancora una volta dato prova del loro innato e involontario talento comico. Una attivista no Mask salendo sul palco ha iniziato a parlare, anzi ad urlare, parole piene di pace e amore: “Vedrete le mamme con i lanciafiamme! Pronti ad entrare in parlamento e a sbattervi fuori!”. Una moderatissima negazionista scopre l’esistenza del materiale ignifugo… pic.twitter.com/mz2OcRUxRr — Massimo (@Misurelli77) September 5, 2020 La signora continua con un tono sempre più concitato: “Satanisti! Pedofili! Papa Bergoglio il primo ... Leggi su nextquotidiano

“Mandate a fuoco quelle c..zo di mascherine!” Dopo aver minacciato di uccidere i medici che fanno i tamponi ai bambini per poi chiedere se ce n’è uno in piazza perché qualcuno si è sentito male ieri i ...

