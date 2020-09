Juventus, Toni dice Suarez: «È il più goleador di tutti» (Di domenica 6 settembre 2020) Luca Toni vota Luis Suarez come prossimo attaccante della Juventus Luis Suarez, Edin Dzeko o Edinson Cavani. Il ventaglio di scelte della Juventus per il nuovo numero 9 e ampio. E a parlarne, in una intervista al Corriere dello Sport, è stato Luca Toni che ha votato il Pistolero. «Dico Suarez. Io sono sempre per il bomber puro, il centravanti deve fare tanti gol e tra tutti i nomi accostati alla Juve mi sembra che Suarez sia il più goleador di tutti. Intanto stiamo parlando di giocatori di primo piano, in ogni caso arriverebbe un grande attaccante. Ovviamente giocare con Dzeko, Suarez o Morata cambia parecchio a livello tattico, ma in ... Leggi su calcionews24

Giusepp87907736 : Scusate la domanda: LUCA TONI gioca ancora? Secondo #DiMarzio é in contatto con la #Juventus per il dopo Higuain - 89Gian89 : RT @ArrigoSacchi442: Qualche indicazione tattica sulla #Juventus di #Pirlo, @RBaronio e @toni_Gagliardi... - LucaMaritano : RT @ArrigoSacchi442: Qualche indicazione tattica sulla #Juventus di #Pirlo, @RBaronio e @toni_Gagliardi... - ema_sct : RT @ArrigoSacchi442: Qualche indicazione tattica sulla #Juventus di #Pirlo, @RBaronio e @toni_Gagliardi... - LeonardoMerlo19 : RT @ArrigoSacchi442: Qualche indicazione tattica sulla #Juventus di #Pirlo, @RBaronio e @toni_Gagliardi... -