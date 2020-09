Invasione delle cavallette in Africa: uno sciame può divorare quello che mangiano in un giorno 2500 persone (Di domenica 6 settembre 2020) In Botswana, i piccoli agricoltori hanno perso l’intero raccolto. In Namibia, i primi focolai sono iniziati nelle pianure di Zambezi e gli sciami si sono ora diffusi nelle principali aree agricole. Allo stesso modo, nello Zambia, gli insetti si sono diffusi rapidamente mentre nello Zimbabwe, sciami e larve hanno inizialmente infestato due siti nel distretto di Chiredzi e ora si sono trasferiti nella provincia di Manicaland. In questi quattro Paesi Africani sono sette milioni le persone che rischiano di essere ridotte alla fame a causa dell’Invasione delle cavallette, arrivate peraltro in aree che si stanno ancora riprendendo dall’impatto della siccità del 2019 e sono alle prese con gli effetti economici della pandemia di Covid-19. In Africa, dove sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano

fabiospes1 : RT @fattoquotidiano: Invasione delle cavallette in Africa: uno sciame può divorare quello che mangiano in un giorno 2500 persone https://t.… - jimihendrix1980 : RT @fattoquotidiano: Invasione delle cavallette in Africa: uno sciame può divorare quello che mangiano in un giorno 2500 persone https://t.… - fattoquotidiano : Invasione delle cavallette in Africa: uno sciame può divorare quello che mangiano in un giorno 2500 persone - eErgaOmnes : RT @PMO_W: Elogio delle donne figlie del nazismo. Un modo per confessare il proprio bias. Del resto, i neofascisti celebrano non solo i rep… -

Ultime Notizie dalla rete : Invasione delle Invasione delle cavallette in Africa: uno sciame può divorare quello che mangiano in un giorno 2500 persone Il Fatto Quotidiano Notte brava per i cinghiali: pioggia di segnalazioni a Genova

GENOVA - Un sabato notte di scorribande per i cinghiali genovesi che ormai spesso, in cerca di cibo, si muovono a proprio agio sulle strade genovesi. A segnalare la loro presenza decine di segnalazion ...

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live: tanta malinconia oggi a Monza (Gp Italia 2020)

Anche senza il party-mode è la Mercedes a dettare legge nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia: Lewis Hamilton si prende la pole position con il tempo di 1’18”887, nuovo record ufficiale della pist ...

GENOVA - Un sabato notte di scorribande per i cinghiali genovesi che ormai spesso, in cerca di cibo, si muovono a proprio agio sulle strade genovesi. A segnalare la loro presenza decine di segnalazion ...Anche senza il party-mode è la Mercedes a dettare legge nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia: Lewis Hamilton si prende la pole position con il tempo di 1’18”887, nuovo record ufficiale della pist ...