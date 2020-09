Il virologo Clementi (San Raffaele): «Berlusconi curato con antivirali». E sulla caccia all’untore: «Impossibile risalire alla data del contagio con i tamponi» (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembreDa venerdì 4 settembre Silvio Berlusconi si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo l’esito positivo del tampone per il Coronavirus. L’ex premier «non è sottoposto a ossigenoterapia e non lo è mai stato. Sta seguendo una terapia con antivirali», dichiara al Corriere della Sera Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano. La terapia Il farmaco antivirale è il Remdesivir, l’unico finora autorizzato dagli «enti regolatori per la cura di infezioni da virus Sars-Cov 2», spiega Clementi. «La scelta di questo trattamento – aggiunge – ... Leggi su open.online

DottAngeloC : @laltrodiego E ne sa molto di più di Zangrillo che fa il rianimatore, di Bassetti che fa l'infettivologo, di Clementi che fa il virologo - cpetacci : RT @Libero_official: Il virologo Massimo #Clementi punta il dito: '#Coronavirus, ricoverati in terapia intensiva anche pazienti che non ne… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Il virologo Massimo #Clementi punta il dito: '#Coronavirus, ricoverati in terapia intensiva anche pazienti che non ne… -