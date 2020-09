Coronavirus, boom di casi in Gb: quasi 3mila in 24 ore (Di domenica 6 settembre 2020) Aumentano i contagi da Coronavirus in Gran Bretagna dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.998 nuovi casi, con un'impennata di oltre mille in più rispetto a ieri. I morti sono stati invece ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus: boom di casi in Gb, più 3000 in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Boom in terapia intensiva: ma non è come la prima ondata

Con l’inizio di agosto il numero dei pazienti con Covid-19 ricoverati in terapia intensiva è tornato a crescere. Un segnale della ripresa dell’epidemia nel nostro Paese, ma la situazione è ben diversa ...

Zaia e la conferma boom temuta dal lombardo Salvini che non ha facilitato l’autonomia veneta. Follesa, i tamponi lenti e lo tsunami da scongiurare

L'unico evento che oggi i bookmaker non quotano è l'elezione per la terza volta di Luca Zaia alla guida della regione Veneto che potrebbe essere messa in dubbio solo in caso di uno tsunami ad oggi sta ...

