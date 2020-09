Caduti in silos: morto Francesco, tentò di salvare il fratello (Di domenica 6 settembre 2020) Non c’è l’ha fatta Francesco Gennero, il 25enne di Cavallermaggiore, nel Cuneese, vittima di un incidente sul lavoro nell’azienda agricola di famiglia in cui è morto il fratello Davide, 22 anni. Dopo tre giorni di coma irreversibile, a causa delle esalazioni del gas del triturato di mais, si attende solo il parere legale della commissione medica per la dichiarazione di morte. Nonostante i tentativi dei sanitari, il giovane non ha mai dato segni di ripresa. Francesco era entrato nel silos per cercare di salvare il fratello.L'articolo Caduti in silos: morto Francesco, tentò di salvare il fratello Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermaggiore. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti giovedì mattina In un generos ...

L’impianto era colmo di mangime: pare fosse stato riempito la sera prima. I due addetti erano sul tetto, impegnati in una verifica. In base alla prima ricostruzione della dinamica, quando hanno aperto ...

