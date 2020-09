Cacciabue strega la Serie A: tre club sul classe ’98 (Di domenica 6 settembre 2020) Jeronimo Cacciabue ha stregato la Serie A: Genoa, Parma e Spezia pronte a darsi battaglia per il classe ’98 del Newell’s Old Boys Si allarga la lista di pretendenti a Jeronimo Cacciabue, centrocampista classe ’98 di proprietà del Newell’s Old Boys. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il talentuoso calciatore è finito nel mirino di Genoa, Parma e Spezia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

