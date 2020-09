Ansu Fati macina record: il più giovane di sempre a segnare con la Spagna (Di domenica 6 settembre 2020) Ansu Fati, il giovane talento del Barcellona (che studia Messi) e della Nazionale spagnola, gioca e macina record. Dopo i record in maglia bluagrana, il talento catalano con il gol di oggi all’Ucraina segnato al 32′ del primo tempo è entrato nella storia delle Furie Rosse: a 17 anni e 311 giorni è il più giovane di sempre ad aver messo a segno un gol con la maglia della Roja. Un record che durava da ben 95 anni, superato Errazquin che segnò nel 1925 a 18 anni. @AnsuFati se convierte en el jugador más joven en marcar con la @SeFutbol — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 6, 2020 Foto: twitter Barcellona L'articolo Ansu ... Leggi su alfredopedulla

amadoit__ : Ansu Fati is ridiculous - RafaelLamelasjr : Impresionante Ansu Fati. - ElevenSportsBEf : GOLAZO | Quel but d'Ansu Fati! ???? #ESPUKR - BorjaMM23 : @FutStore21_ Ansu Fati claramente?????? - English79383184 : RT @HagridFCB: Ansu Fati is sensational. ???? -