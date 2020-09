US Open: vincono Berrettini e Medvedev, eliminato Caruso (Di sabato 5 settembre 2020) Matteo Berrettini batte Ruud e si qualifica al 4° turno degli US Open. Bene anche Medvedev, eliminati invece Caruso e Bautista Agut Quasi completo il quadro del 4° turno degli US Open. Dopo Djokovic, Zverev e Shapovalov, vince anche Medvedev, che batte in 3 set l’americano Wolf per 6-3 6-2 6-2. Ancora bene Matteo Berrettini, ultimo italiano rimasto nel torneo, che vuole ripetere il cammino dello scorso anno proprio qui a New York, dove raggiunse la semifinale. Il tennista romano batte 6-4 6-4 6-2 il norvegese Ruud, in poco meno di due ore. Dall’inizio del torneo Berrettini non ha mai perso un turno di battuta. Nel 4° turno sfiderà Rublev, esattamente come 12 mesi fa. Il russo ha travolto l’altro italiano rimasto in ... Leggi su zon

SilvioSalimbene : US Open: vincono Berrettini e Medvedev, eliminato Caruso - TiebreaktennisI : US Open 2020, day 1: Vincono Zverev e Tsitsipas. Giornata no per gli italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Open vincono golf, Del Moral vince il Cervino Open QUOTIDIANO.NET Tennis, Us Open: Berrettini agli ottavi, fuori Caruso

Nel tabellone maschile del terzo turno degli Us Open, Matteo Berrettini, dopo aver sconfitto il francese Humbert, elimina anche Casper Ruud: l'italiano piega il norvegese in tre set (6-4, 6-4, 6-2) e ...

Tennis US Open: Djokovic accede agevolmente agli ottavi, eliminato a sorpresa Tsitsipas

È di fatto una passeggiata quella con la quale Novak Djokovic supera in appena un’ora e 43 minuti il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio finale di 6-3, 6-3, 6-1. Pronostici rispettati anche pe ...

Nel tabellone maschile del terzo turno degli Us Open, Matteo Berrettini, dopo aver sconfitto il francese Humbert, elimina anche Casper Ruud: l'italiano piega il norvegese in tre set (6-4, 6-4, 6-2) e ...È di fatto una passeggiata quella con la quale Novak Djokovic supera in appena un’ora e 43 minuti il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio finale di 6-3, 6-3, 6-1. Pronostici rispettati anche pe ...