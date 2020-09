Tutino e Palmiero, intesa con la Salernitana: superato di nuovo il Lecce (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, pochi minuti fa la società granata ha superato nuovamente il Lecce e potrebbe assicurarsi le prestazioni di due calciatori azzurri. Leggi su tuttonapoli

