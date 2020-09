Solo iPhone 12 Pro Max avrà il 5G millimetrico (Di sabato 5 settembre 2020) (Foto: EverythingApplePro)Secondo un recente report, soltanto iPhone 12 Pro Max sarà in grado di supportare il network 5G millimetrico ossia quello che garantisce le prestazioni più elevate. Tuttavia, non Solo sarà limitato al modello più grande e potente della nuova famiglia attesa a ottobre, ma per il debutto saranno interessati tre mercati ovvero quello americano, quello sudcoreano e quello giapponese. La motivazione principale sta nel fatto che il modem che supporta la connessione alle cosiddette mmWave è lo Snapdragon x55 di Qualcomm, che è compatibile come ovvio anche con le reti già diffuse anche in Italia ovvero quelle 5G sub-6. Il network millimetrico può garantire alte prestazioni ma richiede un hardware più importante con un’antenna non ... Leggi su wired

cubansexhale : @cutemgress no era solo para iphone?? - marioordgz : @jhair2397 Si solo iPhone ?? - brokenwallss : mi perfil se ve lindo solo en iPhone, comprense un iPhone dale - vatiicancameos : @yellowsshadow iMessage amo, è solo negli iPhone; valida alternativa telegram, assolutamente - fallingvstyles : che bello ho messo l’impostazione aumenta contrasto colori anche all’iphone non solo a twitter -