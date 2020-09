Selvaggia Lucarelli VS Barbara D’Urso! La Conduttrice Sotto Accusa! (Di sabato 5 settembre 2020) Il rinvio di Ballando con le Stelle non ferma Selvaggia Lucarelli: la giudice, dopo aver preso di mira Flavio Briatore per la troppa leggerezza nei confronti del Covid-19, spara a zero su Barbara D’Urso! Ecco il motivo. Selvaggia Lucarelli, malgrado il rinvio di Ballando Con Le Stelle 2020 a causa della positività al Covid di un maestro e di un concorrente, continua ad averne per tutti. Dopo aver preso di mira Flavio Briatore per la “troppa leggerezza” nei confronti del Coronavirus, adesso è il turno di Barbara D’Urso. A scatenare la lingua velenosa della giudice è stata la risposta, giudicata fin troppo “sportiva” e per questo “poco veritiera”, della Conduttrice partenopea ad un’intervista ... Leggi su gossipnews.tv

