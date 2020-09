Quali sono le differenze tra Reels e Storie di Instagram (Di sabato 5 settembre 2020) ? Il social per immagini è stato sviluppato nel corso del tempo da quando Zuckerberg ha acquistato l’app nel 2012 per un miliardo di dollari.Le Storie sono una funzione dell’app da diverso tempo, Reels invece è una novità, la maggiore in assoluto presentata dall’applicazione dell’azienda di Menlo Park.Il viaggio di Instagram è iniziato come servizio di condivisione di foto e ha adottato rapidamente le ultime tendenze nell’app principale. Innanzitutto, ha portato il supporto per il caricamento dei video, quindi sono arrivati i messaggi diretti di Instagram. Successivamente, sono state implementate le Storie.Ora, la società di proprietà di Facebook è salita sul treno TikTok con ... Leggi su pantareinews

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Coronavirus, ecco quali sono i nuovi focolai regione per regione Sky Tg24 Aversa, Golia: “Il mercato ortofrutticolo non può restare in Viale Europa”

Aversa (Caserta) – «Il mercato ortofrutticolo di viale Europa sicuramente serve alla città di Aversa e deve restare mercato di Aversa non solo per tradizione, ma anche per la realtà socio-economico ch ...

Frans Timmermans: “Subito i piani del Recovery. L’Ue controllerà che l’Italia faccia le riforme adeguate”

DALL’INVIATO A CERNOBBIO. Si comincia dai fondi per la ricostruzione dopo il disastro della pandemia. Frans Timmermans, l’uomo con la folta barba bianca che appare sullo schermo del laptop, avverte ch ...

