Pagelle Milan-Monza 4-1: voti e tabellino amichevole 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Le Pagelle e i voti di Milan-Monza 4-1, match amichevole in programma a San Siro. Non delude le aspettative il test amichevole: è il Milan a passare in vantaggio con una grande conclusione dalla distanza di Calabria dopo cinque minuti. Al 23′ la risposta del Monza è affidata ai piedi di un ex: Paletta sfrutta un calcio di punizione battuto rapidamente per mettere Finotto nelle condizioni di saltare Antonio Donnarumma e appoggiare in rete. Nel finale di primo tempo la magia di Daniel Maldini, in gol con un destro a giro. Nel finale i rossoneri dilagano con la linea verde: prima Kalulu scaraventa in rete un pallone vagante al limite dell’area, poi è il turno di Colombo che col mancino trova un gran tiro a giro ... Leggi su sportface

Milannews24_com : Pagelle Milan-Novara 4-2: Paquetà mattatore, Laxat e Roback positivi - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Milan-Novara: vittoria in rimonta per 4-2 dei rossoneri in amichevole oggi contro la formazione piemontese. Brillano Paqu… - la_rossonera : Milan-Novara: vittoria in rimonta per 4-2 dei rossoneri in amichevole oggi contro la formazione piemontese. Brillan… - sportface2016 : Le pagelle e il tabellino di #MilanNovara 4-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan Pagelle Milan-Novara 4-2: Paquetà mattatore, Laxat e Roback positivi MilanNews24.com Serie A femminile: Milan-Pink Bari in diretta

Milan-Pink Bari femminile. Match valido per la terza giornata di Campionato di Serie A femminile 2020-2021. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto pronto per Mila ...

Pagelle Italia-Bosnia: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Non è la stessa cosa — D’altra parte, pretendere l’Italia delle convocazioni europee, l’Italia che segnava nove gol all’Armenia, era impossibile. Un palo per parte: prima Hodzic, poi Insigne. dal nost ...

Milan-Pink Bari femminile. Match valido per la terza giornata di Campionato di Serie A femminile 2020-2021. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto pronto per Mila ...Non è la stessa cosa — D’altra parte, pretendere l’Italia delle convocazioni europee, l’Italia che segnava nove gol all’Armenia, era impossibile. Un palo per parte: prima Hodzic, poi Insigne. dal nost ...