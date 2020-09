Oroscopo 5 settembre 2020: nuovi progetti per Vergine, Capricorno nervosi (Di sabato 5 settembre 2020) L’Oroscopo del 5 settembre esorta i Cancro ad essere avveduti, mentre i Vergine potrebbero cimentarsi in un nuovo progetto. I Capricorno sono nervosi Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. In amore siete un po’ combattuti, forse vi siete impelagati troppo in fretta in una relazione un po’ complicata. Nel lavoro cominceranno a sbloccarsi delle situazioni interessanti, ma dovete essere più determinati. Se state pensando di investire denaro, aspettate tempi migliori. Toro. La calma è la virtù dei forti. Troppe volte siete spinti a desiderare che le cose girino in un certo modo ai vostri tempi, però, questa potrebbe non rivelarsi la strategia più giusta. In certi casi è necessario dare agli altri gli spazi e il tempo ... Leggi su kontrokultura

