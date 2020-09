Maxi Lopez: “Ho due figli positivi per colpa di Wanda Nara. E’ un’incosciente” (Di sabato 5 settembre 2020) Litigio a distanza tra Maxi Lopez e l’ex moglie Wanda Nara. Il calciatore argentino ha rivelato la positività al Covid di due dei figli avuti con Wanda, i più piccoli, Benedicto e Constantino. E ne ha attribuito la colpa alla ex moglie. Ha anche rivelato che anche il padre di Mauro Icardi è risultato positivo, come Isabella, la figlia più piccola di Wanda e Icardi. Nonostante ciò la donna aveva affermato, su Instagram, che nessun componente della sua famiglia fosse rimasto contagiato. Lopez ha dichiarato: “Sono indignato, questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto ... Leggi su ilnapolista

