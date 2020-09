Juventus, UFFICIALE: Romero all’Atalanta, cifre e dettagli dell’affare (Di sabato 5 settembre 2020) Juventus – Capitolo cessioni. Dopo Matuidi, la Juventus in meno di 24 ore si “libera” di Perin e Romero, entrambi in prestito. Paratici sta cercando di sfoltire la rosa, per far spazio a nuovi acquisti per l’esordio di Pirlo sulla panchina bianconera. In attesa dell’addio di Higuain e Khedira, la Juve ha girato Romero (preso dal Genoa) all’Atalanta. La squadra di Gasperini si assicura il difensore argentino con un prestito biennale con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato bianconero con cifre e dettagli dell’affare. Juventus, UFFICIALE: Romero all’Atalanta Ecco il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver ... Leggi su juvedipendenza

