Il post di Suarez: “Non smetterò mai di godermi qualcosa”. E Bonucci e Chiellini mettono like (Di sabato 5 settembre 2020) Luis Suarez si avvicina sempre di più alla Juve. Trattativa avanzata con il Barcellona, che potrebbe liberare l’attaccante con un piccolo indennizzo. Intanto Suarez posta su Instagram. L’uruguayano ha pubblicato un paio di foto sul suo account con tanto di frase: “Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato”. E ancora: “sempre positivo” e “nessuno mi toglierà la fiducia”. E i possibili futuri compagni Bonucci e Chiellini mettono like. Visualizza questo post su Instagram Nunca dejaré de seguir disfrutando de algo que siempre quise. #siemprepositivo #nadiemequitalailusión Un ... Leggi su calcioweb.eu

