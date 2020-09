Fratelli di Crozza, la nuova stagione dal 18 settembre su NOVE (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) Fratelli di Crozza, la nuova stagione da venerdì 18 settembre 2020 alle 21:25 su NOVE con nuovi personaggi: Ministro Lucia Azzolina e Mattia Binotto di Ferrari (VIDEO) Dopo un edizione più corta a causa della pausa forzata per la pandemia da Covid-19, Maurizio Crozza sta per tornare in onda con la nuova stagione del suo Fratelli di Crossa. Il programma di satira politica di NOVE tornerà in onda a partire da venerdì 18 settembre alle 21:25. Fratelli di Crozza, la scorsa stagione ha confermato il successo delle precedenti edizioni, con punte di share allo 6,4% e 1,4 milioni di spettatori. ... Leggi su dituttounpop

Teleblogmag : Fratelli di Crozza torna su NOVE: si riparte dal Ministro Azzolina - OritG4 : RT @fratellicrozza: Tre giorni, due tamponi, nuovo lockdown: ma l’OMS si decide o no? ?? La clip completa è solo su #Dplay, mentre stasera n… - Claudio38748087 : @Erika__P @QRepubblica appunto ! almeno il suo collega pelato comunista a fratelli di Crozza qualche volta fa ride,… - _ChiaTom_ : Io lacrimo guardando Fratelli di Crozza Classic. Era esattamente ciò che ci voleva ?? - GuidaTVPlus : 28-08-2020 21:37 #Nove Fratelli di Crozza Classic #StaseraInTV -