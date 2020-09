Claudio Amendola: «Francesca mi ha salvato la vita» (Di sabato 5 settembre 2020) Claudio Amendola torna a mettere il distintivo dell’ispettore Carlo Guerrieri nella seconda stagione di Nero a metà (dal 10 settembre in prima serata su Rai1). Ovviamente non poteva mancare il giovane di colore Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz), l’ambizioso poliziotto fresco di promozione. Una coppia in perenne attrito, anche se in questa nuova serie Carlo ha allentato la presa, dato che la relazione tra sua figlia Alba (Rosa Diletta Rossi) e Malik è terminata. I casi da risolvere toccheranno tematiche d’attualità come il razzismo, il bullismo, il traffico organi e la violenza domestica, contestualmente i personaggi intraprenderanno nuovi percorsi. Leggi su vanityfair

david_taglieri : Le annotazioni di Claudio Tescari: Ferruccio Amendola - mediterranew : Claudio Amendola, nuove puntate di “Nero a metà”... - SimonaCroisette : RT @AlbertoFuschi: #neroametà2 nuovo promo con Claudio Amendola Da giovedì #10settembre su #Rai1 #neroametà - bimbadiziamara : RT @AlbertoFuschi: #neroametà2 nuovo promo con Claudio Amendola Da giovedì #10settembre su #Rai1 #neroametà - enricolensi : RT @rasquelto: La nuova canzone di Tommaso Paradiso mette insieme musica presa da una qualche serie con Claudio Amendola, con testo rubato… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola Claudio Amendola: «Francesca mi ha salvato la vita» Vanity Fair Italia Claudio Amendola: «Francesca mi ha salvato la vita»

L'attore romano torna nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri nella seconda stagione di «Nero a metà» (dal 10 settembre su Rai1). Ecco che cosa ci ha confessato in questa videointervista Claudio Amen ...

Anticipazioni Nero a Metà 2, Claudio Amendola rivela: “Tradirò mia moglie”

Claudio Amendola è pronto a ritornare sul piccolo schermo, a partire da giovedì 10 settembre, infatti, tornerà a vestire i panni dell’Ispettore Carlo Guerrieri in Nero a Metà 2, fiction di Rai 1 che g ...

L'attore romano torna nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri nella seconda stagione di «Nero a metà» (dal 10 settembre su Rai1). Ecco che cosa ci ha confessato in questa videointervista Claudio Amen ...Claudio Amendola è pronto a ritornare sul piccolo schermo, a partire da giovedì 10 settembre, infatti, tornerà a vestire i panni dell’Ispettore Carlo Guerrieri in Nero a Metà 2, fiction di Rai 1 che g ...