Calciomercato – Ora è Godin ad essere in bilico: su di lui il Rennes (Di sabato 5 settembre 2020) Rennes su Diego Godin Non è più Skriniar l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter nel reparto difensivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il Rennes ha manifestato il proprio interesse per Diego Godin. “Trovano dunque conferma le indiscrezioni odierne della stampa francese: l’uruguaiano è un profilo che piace e il club ha avviato i primi contatti sia con l’Inter che col giocatore per capire la fattibilità dell’operazione” L'articolo Calciomercato – Ora è Godin ad essere in bilico: su di lui il Rennes proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

