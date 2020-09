Berlusconi positivo, Veronica Lario rompe il silenzio: «Sono addolorata». Nervi tesi tra i figli per la caccia all’untore, Barbara: «Su di me trattamento disumano» (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreProva a portare un po’ di pace in famiglia Veronica Lario mentre sui i figli di Silvio Berlusconi proseguono sospetti e smentite su chi possa aver contagiato l’ex premier, ricoverato al San Raffaele per un principio di polmonite dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Con un messaggio privato l’ex moglie di Berlusconi ha fatto sentire la sua vicinanza all’ex marito, col quale non ci sarebbe dialogo ormai da 12 anni. Come riporta Repubblica, l’ultimo incrocio tra i due è stato lo scorso luglio a villa Certosa, in Sardegna, per il compleanno di Edoardo, figlio di Barbare. I due Sono stati nella stessa casa per un breve lasso di tempo, ma niente ... Leggi su open.online

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - fattoquotidiano : Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazi… - SaxSaxina : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - Alessioh_ : Berlusconi testato positivo anche all'amore degli italiani ?????? -