Un Posto Al Sole, le anticipazioni dal 7 al 12 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Una nuova settimana sta per cominciare e come ogni settimana comincia un nuovo ciclo di puntate di Un Posto Al Sole, la soap in onda ogni giorno su Rai 3 alle 20.45. Ci sono nuove complicazioni nei rapporti tra i protagonisti, in particolare tra Niko e Susanna, ma anche tra Viola ed Eugenio. Ogni cosa a tempo debito però, passo passo affronteremo con le anticipazioni di oggi tutti i temi più importanti. Dopo il matrimonio di Niko Le nozze con Susanna hanno sconvolto non solo Niko, ma anche parenti e famiglie. I due non possono ignorare quello che successo e presto dovranno affrontare tutti. Niko sta male e Giulia e Renato farebbero di tutto per aiutarlo. Purtroppo nessuno dei due sa come fare per supportarlo. Susanna alla fine prenderà la decisione più dolorosa. Nel frattempo Fabrizio è ... Leggi su thesocialpost

