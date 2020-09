Super Mario 3D All-Stars è fantastico ma dov'è Super Mario Galaxy 2? E se vi dicessimo che è stato tagliato? (Di venerdì 4 settembre 2020) La giornata di ieri ci ha regalato una serie di incredibili annunci per festeggiare il 35° anniversario di Super Mario, un'autentica icona non solo di Nintendo ma di tutto l'universo videoludico che negli anni ha saputo regalarci delle perle incredibili sia in salsa 2D che 3D. La grande N ovviamente lo sa bene e anche per questo motivo ha deciso di lanciare l'imperdibile pacchetto Super Mario 3D All Stars.Per chi si fosse perso l'annuncio, si tratta di una sorta di collection che unisce tre capolavori in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super ... Leggi su eurogamer

NintendoItalia : Tre classiche avventure di Mario in 3D, ottimizzate per #NintendoSwitch. #SuperMario3DAllStars sarà disponibile da… - NintendoItalia : Super Mario 3D World + Bowser's Fury arriva su #NintendoSwitch il 12/02/2021! Questa versione del gioco aggiunge il… - NintendoItalia : Fai un tuffo nel passato con Game & Watch: Super Mario Bros., disponibile nei negozi dal 13/11. Include: ?? Super… - maytasha07 : RT @NintendoHall: Splatoon 2: svelato un nuovo Splatfest per il Super Mario 35, Preferisco il Super fungo o la Super Stella? - maytasha07 : RT @NintendoHall: Splatoon 2: svelato un nuovo Splatfest per il Super Mario 35, Preferisco il Super fungo o la Super Stella? -