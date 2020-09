Spread, come sta andando oggi 4 settembre il differenziale Bund-Btp (Di venerdì 4 settembre 2020) come procede, oggi, quanto allo Spread? come sta andando il noto differenziale tra Bund e Btp nella giornata odierna, 4 settembre 2020? E nel contempo, come stanno rispondendo ai segnali economici e finanziari i principali listini e le principali Borse europee, a iniziare da quella di Milano? Spread, come sta andando oggi 4 settembre: partenza Borsa Milano in negativo oggi Venerdì 4 settembre il differenziale tra Bund e Btp ha aperto a 146 punti base, stabile rispetto alla chiusura del giorno precedente. Il bond italiano segna un tasso dello 0,977%. Partenza in ... Leggi su italiasera

Venerdì 4 settembre il differenziale ha aperto a 146 punti base, stabile rispetto alla chiusura del giorno precedente. Il bond italiano segna un tasso dello 0,977%. Partenza in negativo per la Borsa d ...

