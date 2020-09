Rimborso errato, 100mila euro invece di 10: cliente scoperta (Di venerdì 4 settembre 2020) Rimborso errato quello che ha emesso un negozio inglese ad una cliente che invece di ricevere 10 sterline ne ha ricevute ben 100mila. Una cliente diverse settimane fa si era recata in un negozio per fare un reso. Un capo di abbigliamento dal valore di 9 sterline non le andava e ha quindi deciso di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Rimborso errato Volo in ritardo o cancellato: ok al rimborso nella valuta nazionale del danneggiato Il Sole 24 ORE Volo in ritardo o cancellato: ok al rimborso nella valuta nazionale del danneggiato

In tempi di limitazioni agli spostamenti aerei, arriva dalla corte di giustizia Ue una importante precisazione in termini di rimborsi: il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ...

Rimborso modello 730, cosa sta succedendo? Troppi al Caf e pochi precompilati

Di seguito vi riportiamo una riflessione e le considerazioni sul Rimborso per il 730 di quest’anno, da parte di Mauro Marino, il nostro esperto di economia e ex funzionario dell’All’Agenzia delle Entr ...

In tempi di limitazioni agli spostamenti aerei, arriva dalla corte di giustizia Ue una importante precisazione in termini di rimborsi: il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ...Di seguito vi riportiamo una riflessione e le considerazioni sul Rimborso per il 730 di quest’anno, da parte di Mauro Marino, il nostro esperto di economia e ex funzionario dell’All’Agenzia delle Entr ...