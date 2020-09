Reti fantasma, il Ministro Costa: “Recuperate in un anno sei tonnellate” (Di venerdì 4 settembre 2020) Sei tonnellate di Reti abbandonate rimosse dai fondali marini e avviate al corretto iter per la distruzione. È il bilancio annuale dell’operazione ‘Reti fantasma’, che rientra nel progetto “PlasticFreeGC” per il contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare, avviato a luglio 2019 a Fiumicino alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del Comandante Generale della Guardia Costiera Giovanni Pettorino. Un’operazione che ha visto l’impiego della componente subacquea della Guardia Costiera dislocata sul territorio nazionale, mirata al recupero delle Reti da pesca abbandonate nei fondali marini della nostra Penisola. “L’attività condotta dai Nuclei subacquei della Guardia Costiera – ... Leggi su meteoweb.eu

