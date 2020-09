Necessario ricovero per Silvio Berlusconi: principio di polmonite (Di venerdì 4 settembre 2020) Il fondatore e Leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato in mattinata all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di un probabile peggioramento delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il coronavirus, pochi giorni fa. polmonite Nonostante lui avesse dichiarato di essere inizialmente asintomatico, come confermato anche dal fedele dottor Zangrillo, l’ex Premier avrebbe infatti manifestato il principio di una polmonite bilaterale allo stato precoce, condizione che sotto l’approvazione del medico personale di Berlusconi, in forma precauzionale è stato deciso di procedere al ricovero. La polmonite è stata rilevata dopo una tac, decisa dopo la visita notturna da parte di ... Leggi su giornal

