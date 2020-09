Mezza tonnellata di bionde nascoste nel furgone: arrestato pregiudicato (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un 46enne di Nocera Inferiore (Salerno) residente a Torre Annunziata già conosciuto per precedenti episodi di contrabbando, e sequestrato quasi 500 kg di sigarette di contrabbando. L’operazione è stata condotta dai «Baschi verdi» del Gruppo Pronto Impiego che, mentre transitavano in via Cilea, nel quartiere Vomero a Napoli, hanno notato un furgone procedere ad alta velocità. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia e alla conseguente ispezione del veicolo commerciale è stato scoperto, nel vano, sistemato in diversi teli di plastica di colore nero, il carico di «bionde» di contrabbando, del tipo «cheap white», ... Leggi su anteprima24

