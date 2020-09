Mara Venier su Maria De Filippi svela: “Non dimenticherò mai” (Di venerdì 4 settembre 2020) Mara Venier ha svelato un inedito retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi, rivelando come l’ha aiutata in un periodo difficile della sua vita. Mara Venier, dopo la consueta pausa estiva, è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Domenica In. Per l’occasione la zia più amata d’Italia … L'articolo Mara Venier su Maria De Filippi svela: “Non dimenticherò mai” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

marcoluci1 : RT @bubinoblog: MARA VENIER: DOMENICA IN È COME UNA CASA, AVREMO PIÙ ATTUALITÀ, SPERO DI AVERE MARIA OSPITE - StraNotizie : Avrebbero impedito ad alcuni vip di andare ospiti da Mara Venier e Barbara d’Urso: ecco la reazione delle conduttri… - RegalinoV : Mara Venier: «A sessant’anni non mi chiamava più nessuno, mi davano per finita» - BITCHYFit : Avrebbero impedito ad alcuni vip di andare ospiti da Mara Venier e Barbara d’Urso: ecco la reazione delle conduttri… - zazoomblog : “Ho paura…”. Mara Venier impossibile superare quel dolore. Il racconto a cuore aperto della conduttrice - #paura…”… -