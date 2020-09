Lorenzo Vizzini torna con il nuovo singolo “Zeman” (Di venerdì 4 settembre 2020) Cosa succederebbe se la filosofia calcistica si applicasse all’amore? Lorenzo Vizzini torna con il nuovo singolo dal titolo “Zeman” E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Zeman”, il nuovo singolo del cantautore ragusano Lorenzo Vizzini. https://www.youtube.com/watch?v=t6w25Ty3ct8 Spesso per raggiungere un amore è necessaria una strategia, perché non cercarla nel calcio? “Zeman” è un brano che… L'articolo Lorenzo Vizzini torna con il nuovo singolo “Zeman” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Koufax73 : Lorenzo Vizzini: “Zeman” è il nuovo video #trakotheday - ZetatielleM : La “zona” non è solo uno schema del calcio, ma anche un modo per affrontare la vita e l'amore: ce ne parla Lorenzo… -

