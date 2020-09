Georgina Rodriguez a Venezia, svista nel look: l’etichetta sbuca dal vestito total white (Di venerdì 4 settembre 2020) Anche Georgina Rodriguez è approdata a Venezia per la 77ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Lady Ronaldo una volta scesa sulla terra ferma si è fermata a salutare i fotografi e il suo outfit total white ha completamente stregato tutti quanti. La modella poi ha pensato bene di condividere questo momento coni suoi ammiratori attraverso un post sul suo profilo Instagram. Dopo aver osservato con attenzione il breve filmato, i suoi followers hanno notato un elemento insolito nel suo look: l’etichetta del vestito non è stata rimossa. Dunque una piccola gaffe per Georgina, alla quale poi ha posto rimedio con la sua impeccabile sfilata sul red carpet. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è arrivata alla sua 77esima edizione e, anche se quest'anno deve andare in scena in una versione ridotta e low-profile a causa dell'emergenza Covid-19, n ...

