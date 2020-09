Gazzetta: Psg, anche Icardi positivo al coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Salgono a 6 i positivi al coronavirus nel Psg. Tra loro anche Mauro Icardi, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Tutti, Di Maria, Paredes, Neymar, Marquinhos e Navas, erano stati in vacanza ad Ibiza dopo la finale di Champions. Ora la situazione comincia a essere dura per la formazione di Tuchel che giovedì esordisce il Ligue ! dopo la lunghissima sosta per il Covid. Esordio contro il Lens e tre giorni dopo sfida contro il Marsiglia. Icardi, dopo aver passato un po’ di tempo con il fuoriclasse brasiliano, aveva affittato pure un lussuoso yatch, per riposarsi insieme alla moglie-agente Wanda e ai cinque figli, oltre che a vari parenti. Ma poi sono cominciati gli aperitivi e le cene. anche per festeggiare il compleanno dell’ex compagno di squadra Rico che è ... Leggi su ilnapolista

Rabiot si esalta: "Con Pirlo siamo da Champions. È il tecnico che fa per me"

"Con Pirlo – spiega Rabiot in conferenza stampa dal ritiro di Clairefontaine – ho avuto modo di lavorare solo una settimana, ma da quel che ho visto, si capisce che è stato un grande giocatore. I prin ...

