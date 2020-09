Coronavirus, troppi contagi in Francia: già chiuse 22 scuole (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus, troppi contagi in Francia: già chiuse 22 scuole come annunciato in queste ore dal ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer. In Francia continua ad aumentare il numero dei contagi da Coronavirus e, dunque, immediatamente sono state richiuse diverse scuole per evitare che la situazione degenerasse. Nello specifico si tratta di 22 istituti e circa 100 … L'articolo Coronavirus, troppi contagi in Francia: già chiuse 22 scuole proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NewSicilia : #Notiziedalmondo - La comunicazione arriva direttamente dal ministro degli Esteri della #Norvegia: 'Evitate i viagg… - napolista : Gazzetta: Psg, anche #Icardi positivo al coronavirus Fatale anche per lui la vacanza a Ibiza, troppi aperitivi e c… - borg_gio : Coronavirus, la Norvegia ‘taglia i ponti’ con l’Italia: “troppi casi, non andate lì e chi t… - linasimonetti49 : RT @roccastefania: Ma la dottoressa Gismondo non era quella che sosteneva che il coronavirus era solo un influenza? E poi il virus muta sol… - yarshater : RT @nikadubrovsky: Italia buries the dead - Coronavirus, troppi morti a Bergamo: l’esercito porta le bare nelle altr... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus troppi Coronavirus, troppi contagi: nel Napoletano mascherine h24 askanews E nel momento della paura rispunta Veronica: "Silvio, affidati ai medici"

Nel momento della difficoltà per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano con delle tracce di polmonite bilaterale in seguito al contagio da Coronavirus ... nel sostenere che "ci sono ...

Coronavirus e scuola in Campania: la lunga lista di «questo manca», alta tensione con il ministero

Tanto tuonò che piovve. E i tuoni dalla Regione Campania avevano iniziato a fare molto rumore da una settimana, cioè da quando il presidente Vincenzo De Luca spazientito dai continui nulla di fatto de ...

Nel momento della difficoltà per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano con delle tracce di polmonite bilaterale in seguito al contagio da Coronavirus ... nel sostenere che "ci sono ...Tanto tuonò che piovve. E i tuoni dalla Regione Campania avevano iniziato a fare molto rumore da una settimana, cioè da quando il presidente Vincenzo De Luca spazientito dai continui nulla di fatto de ...