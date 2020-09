Condò: Guardiola ha spento i sogni di Messi, gli serve più Koulibaly (Di venerdì 4 settembre 2020) Koulibaly, altro che Messi. Il Manchester City fa già valanghe di gol e, narrazione a parte, il vero obiettivo del mercato di Guardiola è il difensore del Napoli. Per Paolo Condò, su Repubblica, proprio la telefonata dai toni “freddi” tra il Pallone d’Oro e il tecnico, avrebbe spento i sogni di fuga di Messi. Che ora considera un’altra soluzione: restare in Spagna, sperando dopo le elezioni di marzo una nuova eventuale presidenza del Barca riporti al Camp Nou proprio Guardiola. Insomma, se la Maometto non va alla montagna… “Nessuno si è fatto vivo, nemmeno il Manchester City di cui molto si è favoleggiato, e così Messi è rimasto col cerino in mano”, scrive ... Leggi su ilnapolista

